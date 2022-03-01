Российские оккупанты забыли обо всех возможных моральных принципах и направили артиллерию на мирное население. Враг пытается нанести как можно больше ущерба зданиям и посеять панику среди населения.
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Дети под обстрелами в "Охматдете"
Под обстрелами артиллерии оккупантов оказалась и больница "Охматдет" в Киеве. Больные дети вместе с родителями находятся в больнице под ракетными ударами врага.
Покинуть "Охматдет" детки не могут из-за критического состояния здоровья.
Дети с родителями под обстрелами в "Охматдете": видео
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