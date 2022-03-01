Она расположена вблизи Софии Киевской. Об этом президент сказал в интервью Reuters и CNN.

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"Есть официальное заявление генштаба России о том, что будет нанесен ракетный удар по, мне кажется, одному из зданий Службы безопасности Украины", – отметил Зеленский.

СБУ расположена на улице Владимирской (в Киеве – 24 канала). Через 200 метров находится София Киевская. Это тоже военная инфраструктура?

– риторически спросил президент.

То есть, как объяснил глава государства, для всех верующих людей это святыня. А оккупанты ракетными ударами просто бьют в старый город, старый Киев, в сердце Киевской Руси.

"Вот что мы видим. И как эти ценности защищать?", – утвердил Зеленский.

Поэтому, по его словам, закрытое небо никак не означает втягивания НАТО в войну. Это только превентивные меры.

Добавим, что в Харькове оккупанты продолжают обстреливать жилые дома. В результате авиаудара между домами погибли 8 невинных людей. Кроме этого, по данным ГСЧС по состоянию на 16 часов еще 6 человек пострадали. Спасателям удалось сохранить жизнь 38 человек.

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