Вона розташована поблизу Софії Київської. Про це президент сказав в інтерв'ю Reuters та CNN.

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"Є офіційна заява генштабу Росії про те, що буде нанесено ракетний удар по, мені здається, одній із будівель Служби безпеки України", – зазначив Зеленський.

СБУ розташована на вулиці Володимирській (у Києві – 24 канал). Через 200 метрів розташована Софія Київська. Це також військова інфраструктура?

– риторично запитав президент.

Тобто, як пояснив глава держави, для всіх віруючих людей – це святиня. А окупанти ракетними ударами просто б'ють у старе місто, старий Київ, у серце Київської Русі.

"Ось, що ми бачимо. І як ці цінності захищати?", – ствердив Зеленський.

Саме тому, за його словами, закрите небо ніяк не означає втягування НАТО у війну. Це лише превентивні заходи.

Додамо, що у Харкові окупанти продовжують обстрілювати житлові будинки. Внаслідок авіаудару між будинками загинули 8 невинних людей. Окрім цього, за даними ДСНС станом на 16 годину, ще 6 осіб постраждали. Рятувальникам вдалося зберегти життя 38 осіб.

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