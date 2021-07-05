Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам, это активно видно в статьях Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

К теме То, что Путин говорит и делает, вне всякого сомнения – нацизм, – российский журналист

"Видно, что это больные люди. Ненависть к Западу – это не какой-то геополитический расчет. Это уже квазирелигия", – отметил политолог.

Пионтковский: Это уже не лечится

Он заявил, что цель российского государства – это покорение Украины.

"Они говорят: "Признайте Ялту". Проблема Москвы не в том, что Америка не согласна на Ялту. Проблема в том, что на это не согласны никакие страны, которые Россия хочет затащить к себе", – пояснил Пионтковский.

Они не могут себе в этом признаться, поэтому говорят: "Проклятый Запад". Это уже религия, это уже не лечится,

– заявил он.

Интервью Алексея Печия с Андреем Пионтковским: смотрите видео