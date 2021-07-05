Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський. За його словами, це активно видно у статтях Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
До теми Те, що Путін говорить і робить, поза всяким сумнівом – нацизм, – російський журналіст
"Видно, що це хворі люди. Ненависть до Заходу – це не якийсь геополітичний розрахунок. Це вже квазірелігія", – зауважив політолог.
Піонтковський: Це вже не лікується
Він заявив, що мета російської держави – це підкорення України.
"Вони кажуть: "Признайте Ялту". Проблема Москви не в тому, що Америка не згодна на Ялту. Проблема в тому, що на це не згодні ніякі країни, які Росія хоче затягти до себе", – пояснив Піонтковський.
Вони не можуть собі в цьому зізнатися, тому говорять: "Проклятий Захід". Це вже релігія, це вже не лікується,
– заявив він.
Інтерв'ю Олексія Печія з Андрієм Піонтковським: дивіться відео