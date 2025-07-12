Соответствующее видео распространяют в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.
Смотрите также Состояние критическое: какая проблема в Румынии может парализовать всю логистику НАТО
Как политики убирали зал после съезда?
На кадрах лидер проевропейской Национально-либеральной партии и бывший исполняющий обязанности президента вместе с коллегами собственноручно собирают мусор – пластиковые бутылки, бумажки и тому подобное.
Один из участников держал большой пакет, другие политики расставляли по местам стулья в зале.
Уборка зала Дворца Парламента Румынии: смотрите видео
Напомним, 23 июня парламент Румынии утвердил новое коалиционное правительство во главе с Боложаном. В него вошли 16 министров и несколько вице-премьеров.