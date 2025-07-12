Відповідне відео поширюють у соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Digi24.

Дивіться також Стан критичний: яка проблема в Румунії може паралізувати всю логістику НАТО

Як політики прибирали залу після з'їзду?

На кадрах лідер проєвропейської Національно-ліберальної партії й колишній виконувач обов'язків президента разом із колегами власноруч збирають сміття – пластикові пляшки, папірці тощо.

Один з учасників тримав великий пакет, інші політики розставляли по місцях стільці в залі.

Прибирання зали Палацу Парламенту Румунії: дивіться відео

Нагадаємо, 23 червня парламент Румунії затвердив новий коаліційний уряд на чолі з Боложаном. До нього увійшли 16 міністрів і декілька віцепрем'єрів.