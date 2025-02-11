Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Digi24. Напередодні президент сам подав у відставку, про що оголосив 10 лютого.

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Що відомо про зміни

Конституційний суд "встановлює, що посада Президента Румунії стає вакантною з 12 лютого 2025 року після відставки пана Клауса-Вернера Йоханніса з посади Президента Румунії".

Натомість Болоян, який є головою Сенату Румунії, відсьогодні призупинить своє членство в Національній ліберальній партії (PNL), адже президент не може бути членом жодної політичної партії.

Ймовірно, обов'язки голови Сенату на себе візьме Мірча Абрудян, віцеголова Національної ліберальної партії.

Нагадаємо, раніше Клаусу Йоганнісу мали оголосити імпічмент, проте він "випередив" своїх праворадикальних опонентів. Це рішення вплинуло на фінансові ринки: індекс BET впав на 0,45%, AeRO – на 0,56%, а курс долара зріс на 0,32% щодо румунського лея.