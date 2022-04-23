Об этом заявил основатель первого военного братства Беларуси Сергей Бульба в эфире 24 канала.

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По его словам, в России уже давно угрожали Александру Лукашенко, что его в должности может заменить другое лицо.

Они постоянно искали того, кто может это сделать. Но ведь нужен человек с таким советским мозгом, как у Лукашенко, а у нас такого больше нет среди политических лидеров. Поэтому столько времени его и терпели,

– рассказал оппозиционер.

Как отметил Бульба, Россия растянула "поглощение" Беларуси на многие годы, чтобы в стране среди "своих" постепенно появлялись те, кто будет подавлять белорусский народ.

"Это растянули на 25 лет. Большинство белорусов даже сейчас не понимают, что мы уже оккупированы", – добавил оппозиционер.

Сергей Бульба рассказал о намерениях России по отношению к Беларуси: смотрите видео