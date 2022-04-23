Про це заявив засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба в ефірі 24 каналу.

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За його словами, у Росії вже давно погрожували Олександру Лукашенку, що його на посаді може замінити інша особа.

Вони постійно шукали того, хто може це зробити. Але ж потрібна людина з таким радянським мозком, як у Лукашенка, а в нас такої більше нема серед політичних лідерів. Тому стільки часу його й терпіли,

– розповів опозиціонер.

Як зауважив Бульба, Росія розтягнула "поглинання" Білорусі на багато років, аби у країні серед "своїх" поступово з'являлися ті, хто пригнічуватиме білоруський народ.

"Це розтягнули на 25 років. Більшість білорусів навіть зараз не розуміє, що ми вже окуповані", – додав опозиціонер.

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