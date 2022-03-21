Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире 24 канала.

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"Большая часть (ОПЗЖ – 24 канал) вообще находится за границей и уехала еще до начала полномасштабной войны – до 24 февраля", – отметила нардепка.

По словам Кравчук, во многих местных советах фракция ОПЗЖ уже распустилась. Однако с Верховной Радой ситуация несколько сложнее. Представители политсилы могут самораспуститься, но тогда они будут внефракционными депутатами.

Очевидно, что придется подумать об изменениях в Конституцию, чтобы в случае потери регистрации за тяжелые такие вещи теряли и мандат, потому что они останутся народными депутатами.

– заметила Кравчук.

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