Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу.

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"Більша частина (ОПЗЖ – 24 канал) взагалі перебуває за кордоном та виїхала ще до початку повномасштабної війни – до 24 лютого", – зазначила нардепка.

За словами Кравчук, у багатьох місцевих радах фракція ОПЗЖ вже розпустилася. Однак з Верховною Радою ситуація дещо складніша. Представники політсили можуть саморозпуститися, але тоді вони будуть позафракційними депутатами.

Очевидно, що доведеться подумати про зміни до Конституції, аби у випадку втрати реєстрації за важкі такі речі втрачали й мандат, бо вони залишаться народними депутатами,

– зауважила Кравчук.

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