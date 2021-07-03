В опросе приняли участие 2 200 респондентов. Почти половина из них считают себя футбольными болельщиками.
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Треть украинцев верит в победу Украины на Евро-2020
36% верят в то, что Чемпионом Европы станет Украина,
– говорится в сообщении.
Еще 18% убеждены, что это будет Англия, 15% верят в победу Италии, 10% – Испании, 7% – Бельгии, 2% – Дании, по 1% – Швейцарии и Чехии.
"Интересно, что в победу национальной сборной больше верят молодежь и женщины", – свидетельствуют результаты опроса.
Сколько украинцев смотрят Евро-2020
- 54% смотрят матчи Евро-2020. Из них 14% – все игры, 40% – отдельные;
- 46% – не смотрят вообще.
Что известно об опросеАудитория опрошенных – население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).
На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность 2 200 респондентов.
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,1%. Сроки проведения 30 июня – 2 июля 2021 года.
Евро-2020: последние новости о сборной Украины
- Поединок 1/8 финала чемпионата Европы по футболу состоялся 29 июня. В нем сошлись сборные Швеции и Украины. Украина оказалась сильнее благодаря Артему Довбику.
- 30 июня украинская сборная прибыла в Италию. 3 июля в Риме будут играть сборные Украины и Англии.
- Эта встреча станет 8-й в истории противостояний этих сборных. Победитель матча выйдет в полуфинал, где сыграет против триумфатора встречи Чехия – Дания.