В опитуванні взяли участь 2200 респондентів. Майже половина з них вважають себе футбольними вболівальниками.

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Третина українців вірить в перемогу України на Євро-2020

36% вірять в те, що Чемпіоном Європи стане Україна,

– мовиться у повідомленні.

Ще 18% переконані, що це буде Англія, 15% вірять в перемогу Італії, 10% – Іспанії, 7% – Бельгії, 2% – Данії, по 1% – Швейцарії та Чехії.

"Цікаво, що в перемогу національної збірної більше вірять молодь і жінки", – свідчать результати опитування.

Зверніть увагу! 45% опитаних вважають себе футбольними вболівальниками, 54% – не вважають. Більше тих, хто вважає себе фаном футболу, серед жителів Заходу, старшого покоління і чоловіків.

Скільки українців дивляться Євро-2020

54% дивляться матчі Євро-2020. З них 14% – всі ігри, 40% – окремі;

46% – не дивляться взагалі.

Що відомо про опитування

Аудиторія опитаних – населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність 2200 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,1%. Терміни проведення 30 червня – 2 липня 2021.

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