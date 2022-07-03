Такие системы способны существенно усилить наши оборонные возможности. Об этом 24 каналу рассказал Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.

Не пропустите Это увеличивает наши возможности защиты, – Резников поблагодарил Байдена за NASAMS

Что такое NASAMS Зенитный ракетный комплекс средней дальности. Предназначено для уничтожения воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Совместная разработка норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.

"Соответствующие эффективные системы ПВО – один из элементов, который поможет сдерживать воздушные цели врага и ракеты", – сказал Вениславский.

Эффективнее С-300

Известно, что норвежско-американский ЗРК эффективнее комплекса советского образца С-300, который позволяет сбивать цели на расстоянии до 100 километров. Так, NASAMS имеют большую дальность, поэтому позволят надежнее защищать наше небо от самолетов, беспилотных летательных аппаратов и ракет врага.

Однако все будет зависеть от того, какими боеприпасами будут обеспечены расчеты этих систем. По словам Вениславского, сейчас над этим работают.

"Будем надеяться, что это действительно будет одним из прорывов в сфере обеспечения нас эффективными новейшими системами противовоздушной обороны", – подытожил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности.

Обратите внимание Британская разведка назвала типы ракет, которыми Россия обстреливает города Украины

Какое вооружение поможет освободить украинские территории

Ранее стало известно, что Украине будут переданы системы MLRS. По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, они помогут фактически деблокировать наши территории.

"То есть территориально мы сможем на 70 километров зачищать свою землю от извергов с российскими паспортами", – пояснил он.

Пока первоочередную необходимость составляют именно системы ПВО, ведь Россия изменила тактику. 1 июня враг нанес удары по Одесчине, в результате которых погибло много людей. Подоляк подчеркнул, что российские оккупанты гораздо мощнее атакуют наши города крылатыми ракетами. "Почему? Потому что с военной точки зрения они, как выяснилось, воевать не очень качественно умеют", – подчеркнул советник ОП.

Сокрушительные NASAMS в Украине – Вениславский назвал потенциал обороны: смотрите видео