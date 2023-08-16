01:37 К жителям Измаильского района обратился глава ОВА Олег Кипер. Он попросил людей немедленно отправляться в безопасные места и находиться там, пока не будет сигнала об отбое.

Жителей всех других районов области также призываю не выходить из укрытий до конца воздушной тревоги. Напоминаю, что нельзя снимать и выкладывать в интернет работу наших сил ПВО!

– подчеркнул он.