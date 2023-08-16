К сожалению, ракетные и дроновые атаки никуда не исчезнут. Около 1 ночи стало известно, что к Югу подлетают "Шахеды". А значит, существовала угроза как атак, так и падения обломков сбитых иранских "мопедов".

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Ночная атака "Шахедами": что известно