К сожалению, ракетные и дроновые атаки никуда не исчезнут. Около 1 ночи стало известно, что к Югу подлетают "Шахеды". А значит, существовала угроза как атак, так и падения обломков сбитых иранских "мопедов".
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Утренний террор "Калибрами" и ракетами серии "Х": все, что известно о ракетной атаке 15 августа Ночная атака "Шахедами": что известно 02:31 В Николаевской, Херсонской и Одесской области отбой воздушной тревоги. 02:05 Воздушную тревогу объявили также жителям Донецкой области. 02:01 Воздушную тревогу объявили в Харьковской области. Как отмечают в Воздушных силах, причиной этого стала угроза атаки дронами-камикадзе. Отмечаем, что во время воздушной тревоги вам нужно быть в укрытии. Если такой возможности нет, то хотя бы переберитесь в коридор или другое помещение, соблюдая правила двух стен. Ни в коем случае не стойте у окон, не снимайте работу ПВО. Помните, что ваши сообщения об уничтожении ракет могут сыграть врагу на руку и помочь ему корректировать огонь. 01:48 Мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО в Николаевской и Одесской областях.
01:37 К жителям Измаильского района обратился глава ОВА Олег Кипер. Он попросил людей немедленно отправляться в безопасные места и находиться там, пока не будет сигнала об отбое.
Жителей всех других районов области также призываю не выходить из укрытий до конца воздушной тревоги. Напоминаю, что нельзя снимать и выкладывать в интернет работу наших сил ПВО!
– подчеркнул он. 01:27 В Воздушных силах пишут, что большая группа "Шахедов" заходит в устье Дуная. Иранские "мопеды" двигаются в сторону Измаила. 01:25 ВС призывают жителей Николаева находиться в укрытиях. 01:22 Также об угрозе удара дронами предупредили жителей Одесской области. 01:19 Воздушные силы пишут, что "Шахеды" двигаются над акваторией Черного моря в направлении юга Одесской области. 01:14 Об угрозе дронов в ВС предупредили жителей Днепропетровщины, Запорожья и Донбасса. 01:08 Воздушные силы пишут, что "Шахеды" над Николаевщиной и двигаются в западном направлении. 00:55 В Воздушных силах ВСУ обратились к жителям Николаева и Херсона. Обратили внимание на угрозу атаки дронами-камикадзе. 00:54 Воздушная тревога прозвучала в Николаевской и Херсонской областях.