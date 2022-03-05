Необходимый для Украины груз прибыл 5 марта. В этот же день в сети появилось соответствующее видео.

Актуально На Киевщине спасатели смело помогают гражданским: трогательные фото

Что именно получили украинские спасатели от немецких партнеров

  • Пожарные рукава,
  • каски,
  • защитную одежду,
  • гидравлический инструмент,
  • другое оборудование.

В ГСЧС заверили, что все это пригодится украинским спасателям.

Спасибо нашим партнерам за поддержку!
– добавили в ведомстве.

Волынским спасателям поступила помощь из Германии: смотрите видео

ВСУ

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!