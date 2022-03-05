Необхідний для України вантаж прибув 5 березня. Цього ж дня у мережі з’явилося відповідне відео.

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Що саме отримали українські рятувальники від німецьких партнерів

  • Пожежні рукави,
  • каски,
  • захисний одяг,
  • гідравлічний інструмент,
  • інше обладнання.

У ДСНС запевнили, що усе це стане в пригоді українським рятувальникам.

Дякуємо нашим партнерам за підтримку!
– додали у відомстві.

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