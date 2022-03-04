Изоляция и тяжелые потери не останавливают российских оккупантов – они продолжают наступление на Украину. Враги потеряли остатки здравого смысла и обстреливают мирные города из реактивной артиллерии. Кроме того, они захватили ядерные объекты – ЧАЭС и ЗАЭС.

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Новые санкции от G7

Страны "Большой семерки" – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада – готовы ввести еще более жесткие санкции против государства-агрессора.

Министры иностранных дел G7 договорились ввести новые ограничения против России, если она не прекратит войну в Украине. Как свидетельствуют данные НАТО, оккупанты стягивают в Украину еще более тяжелое вооружение и не собираются останавливать наступление.

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