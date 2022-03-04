Ізоляція та важкі втрати не зупиняють російських окупантів – вони продовжують наступ на Україну. Вороги втратили залишки здорового глузду та обстрілюють мирні міста з реактивної артилерії. Окрім того, вони захопили ядерні об'єкти – ЧАЕС та ЗАЕС.

Читайте також В Україні діє 8 російських армій, а всю "велику Росію" зараз захищає лише 2, – Арестович

Нові санкції від G7

Країни "великої сімки" – США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада – готові запровадити ще жорсткіші санкції проти держави-агресора.

Міністри закордонних справ G7 домовилися ввести нові обмеження проти Росії, якщо вона не припинить війну в Україні. Як свідчать дані НАТО, окупанти стягують в Україну ще важче озброєння та не збираються зупиняти наступ.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!