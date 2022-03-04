Про це Арестович повідомив в інтерв'ю. На думку позаштатного радника голови ОП, можлива мобілізація остаточно поховає Росію.

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В Україні діє одразу 8 армій, – Арестович

Арестович наголосив, що у росіян – проблеми з технікою. Адже на територію України вводять танки у далеко не найкращому стані. Бо найкращу танкову армію Росії розбили під Сумами.

Я поясню дещо. Тут (в Україні – 24 канал) діє одразу 8 російських армій, як оперативних з'єднань. Це ті, які створила Росія за цей час. А всю "страшну велику Росію" захищають лише 2 армії,

– додав Арестович.

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