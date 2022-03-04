По мнению внештатного советника главы ОП, возможная мобилизация окончательно похоронит Россию.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

В Украине действует сразу 8 армий, – Арестович

Арестович подчеркнул, что у россиян – проблемы с техникой. Ведь на территорию Украины вводят танки в далеко не лучшем состоянии. Потому что лучшую танковую армию России разбили под Сумами.

Я объясню кое-что. Здесь (в Украине – 24 канал) действует сразу 8 российских армий, как оперативных соединений. Это те, которые создала Россия за это время. А всю "страшную великую Россию" защищают лишь 2 армии,

– добавил Арестович.

Россия использует тактику брать количеством солдат, но личный состав не подкреплен ни поддержкой, ни оружием. Поэтому даже возможная мобилизация россиян не поможет, ведь это люди без опыта боевых действий.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!