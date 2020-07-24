В 2020 году Луганская область будет лидером по количеству отремонтированных километров дорог.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал Юрий Голик.

"Кто бы поверил в это год назад, но так есть сейчас. 133 километра отремонтировано уже. 210 километров будут отремонтированы еще. Плюс 175,6 километров по которым сейчас идет проектирование для по финансированию в следующем году за счет средств МФО", - сообщил он.

Голик также опубликовал фото и видео ремонта дороги Дорога Станица Луганская – Северодонецк (Трасса Н-21 Старобельск – Луганск – Макеевка – Донецк) в районе Новоайдара, участка дороги А-131309 Нижняя Дуванка – Лозне – Александровка - КПП "Петровка" (в районе пгт. Нижняя Дуванка), которые уже готовы или еще ремонтируются.

Кроме того, он показал как проводится строительство спортивных объектов в городе Кременная на Луганщине – реконструкция физкультурного центра "Олимп" и строительство зала спортивной гимнастики, строительство спорткомплекса областного лицея-интерната.

Также в Луганской области завершается ремонт дороги Станица Луганская – Северодонецк.

Как отмечалось, Президент Владимир Зеленский пообещал отремонтировать эту дорогу на открытии реконструированного моста через Северский Донец в Станице Луганской в ноябре 2019 года.

Проект стал частью Национальной программы "Большая стройка", согласно которой в течение года построят и отремонтируют 6,5 тысяч километров дорог, сотни детских садов, школ и больниц. Сегодня дорожные работы ведутся на 150 объектах в 22 областях Украины.

Дорога из Станицы Луганской имеет большое значение. Как ранее пояснил Юрий Голик, наши граждане, которые выезжают с временно оккупированных территорий, должны видеть совершенно другое качество инфраструктуры.