У 2020 році Луганська область буде лідером за кількістю відремонтованих кілометрів доріг.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав Юрій Голик.

"Хто б повірив в це рік тому, але так є зараз. 133 кілометри відремонтовано вже. 210 кілометрів будуть відремонтовані ще. Плюс 175,6 кілометрів за якими зараз іде проектування для з фінансування в наступному році за рахунок коштів МФО", – повідомив він.

Голик також опублікував фото і відео ремонту дороги Дорога Станиця Луганська – Сєверодонецьк (Траса Н-21 Старобільськ – Луганськ – Макіївка – Донецьк) в районі Новоайдару, ділянки дороги О-131309 Нижня Дуванка – Лозне – Олександрівка - КПП "Петрівка" (в районі смт. Нижня Дуванка), які вже готові чи ще ремонтуються.

Крім того, він показав як проводиться будівництво спортивних об'єктів в місті Кремінна на Луганщині – реконструкція фізкультурного центру "Олімп" і будівництво залу спортивної гімнастики, будівництво спорткомплексу обласного ліцею-інтернату.

Також в Луганській області завершується ремонт дороги Станиця Луганська – Сєвєродонецьк.

Як зазначалося, Президент Володимир Зеленський пообіцяв відремонтувати цю дорогу на відкритті реконструйованого моста через Сіверський Донець у Станиці Луганській в листопаді 2019 року.

Проєкт став частиною Національної програми "Велике будівництво", згідно з якою протягом року побудують і відремонтують 6,5 тисяч кілометрів доріг, сотні дитячих садків, шкіл та лікарень. Сьогодні дорожні роботи ведуться на 150 об'єктах в 22 областях України.

Дорога зі Станиці Луганської має велике значення. Як раніше пояснив Юрій Голик, наші громадяни, що виїжджають з тимчасово окупованих територій, повинні бачити абсолютно іншу якість інфраструктури.