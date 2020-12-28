"Большая стройка" стала, без сомнения, уникальным опытом для Украины. Беспрецедентные для нашей страны цифры и показатели, заявленные в начале года инициаторами программы, превратились в сотни реальных объектов и тысячи километров отремонтированных и построенных дорог.

Удалось доказать, что в Украине возможно в короткие сроки и во многом в чрезвычайных условиях пандемии привести в порядок инфраструктуру. Теперь важно на этом не остановиться, и в Укравтодоре это понимают, сообщают "Украинские новости".

Цифры и факты

К концу года можно признать – дорожная часть "Большой стройки" удалась. В марте, когда "Большая стройка" стартовала, было много сомнений в целесообразности и перспективах реализации программы в условиях коронавируса, но, в конце концов, цифры говорят сами за себя: 3 926 км дорог отремонтировано и построено меньше, чем за год – а это 10% от всей дорожной сети государственного значения. Были начаты работы по созданию 28 объездов украинских городов, которые спасут населенные пункты от пробок и большегрузов.

Стартовало также несколько проектов, которые не имеют аналогов в истории независимой Украины. Бетонная трасса Днепр-Решетиловка будет готова уже в следующем году, а участок дороги длиной в 80 км в Полтавской области будет целиком из бетона.

Быстрыми темпами возобновилось возведение Запорожских мостов, которыми не занимались почти 10 лет. Работы начались в апреле, а проезд по первой очереди мостов – верховой стороной Балочного моста – был открыт уже 24 декабря. Весь проект, скорее всего, удастся сделать не за 4 года, как планировалось ранее, а за 2.

В целом, заявленный в начале года план удалось выполнить на 87%. "87% завершенных объектов говорят сами за себя – это абсолютный рекорд выполнения за все годы независимости", – отметил замглавы ОП Кирилл Тимошенко. В Укравтодоре надеются до конца года завершить всю программу полностью.

Дорожные работы стали значительно качественнее за счет мер, повышающих долговечность дорог. 81,2% дорожных проектов этого года включали не только укладку нового покрытия и выравнивающего слоя, но и работу с основой трасс. В 2019 такие работы проводились лишь на 52,7% объектов.

Возросла и безопасность дорог – увеличились объемы обустройства освещения, барьерного ограждения, а также тротуаров.

Еще одно знаковое изменение в этом году – уменьшение количества ямочных ремонтов, когда дороги ремонтировались лоскутами – несколько километров хорошей дороги, затем несколько плохой. Дороги делаются теперь по так называемому маршрутному принципу: десятки и даже сотни километров ремонтируются качественно от начала и до конца, и образуют цельный маршрут.

"Это 216 км дороги Киев – Харьков, более 125 км дороги к Станице Луганской от Северодонецка, 92,5 км дороги от Днепра до Николаева, более 100 км от Кропивницкого в Запорожье, почти 135 км от Мукачево до Львова", – привел примеры Александр Кубраков, глава Укравтодора – организации, ответственной за преображение в этом году дорог государственного и международного значения.

Дороги теперь появляются по всей стране – у власти больше нет "любимых" областей. В Луганской области и на Закарпатье, например, последние годы ремонтировали по 10-50 км дорог в год. В 2020-м в этих регионах удалось сделать дорог чуть ли не больше, чем за последние 9 лет вместе взятых.

"В 2020 году мы изменили подходы, и мы действительно сшиваем Украину. В Луганской области, в частности и в ее регионах, прилегающих к ОРДЛО, мы уже отремонтировали 197 км автодорог. Сейчас в работе еще 127 км. На Закарпатье отремонтировано 370 км дорог", – заявила народный депутат, председатель межфракционного объединения "За Большую стройку" Елена Шуляк.

При этом столь масштабные и качественные работы стали обходиться государству дешевле.

"В 2020 году за сумму 81 млрд грн мы получили 3 926 км дорог (не стоит забывать, что эта сумма включает обновления 100 мостов, устройство 25 площадок взвешивания-в-движении). То есть средняя стоимость 1 км в 2020 году – 20,6 млн грн. В этом году 1 км дешевле на 4,5 млн грн", – приводит данные пресс-служба Укравтодора.

Увеличение прозрачности торгов и тендерных процедур, борьба с коррупционной составляющей, контроль над подрядчиками – всё это помогает экономить.

Установить реальную цену объектов помогает экспертиза, которой теперь подвергаются все проекты без исключения. Экспертиза позволяет понять, как отличается реальная стоимость объекта от заявленной, и скорректировать смету. В этом году это помогло сэкономить 11,8 млрд грн, в среднем цену каждого проекта удалось снизить на 7,4%.

На объекты также удалось привлечь независимый технадзор из представителей французских, турецких, австрийских компаний, которые имеют право приходить с проверкой без предупреждения и оценивать все элементы объекта – от материалов до готовых структур.

Украинцы оценили то, как преображается инфраструктурная сеть страны и как меняется подход к этому в стране – согласно опросу КМИС, почти 90% одобряют инвестиции государства в развитие инфраструктуры.

Дороги и экономика

Пользу программы оценили не только простые украинцы, но и эксперты. Экономическое влияние Национальной программы "Большая стройка" проявилось не только в удешевлении 1 км дороги.

Программа, которая не задумывалась как антикризисный проект, в этом году помогла смягчить падение экономики вследствие коронакризиса, говорит экономист Михаил Кухар, представитель независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook.

Экономисты во главе с Кухарем оценили антикризисные меры, принятые правительством в этом году и пришли к выводу, что именно "Большая стройка" не дала Украине упасть в глубокий кризис. В частности, с помощью программы удалось остановить падение государственного ВВП на относительно невысоком уровне.

"На фоне спада ВВП во втором квартале 11,4% и 3,7% в четвертом, по прогнозам наших экономистов, в финальном расчете спад ВВП нашей страны был бы 11% в четвертом квартале, если бы не удельный вес производства ("Большой стройки")", – сообщил Кухар.

Упреки в том, что деньги из коронавирусного фонда «закатываются» в асфальт, а не идут на больницы, не имеют для экспертов смысла – выход из коронакризиса, по мнению авторитетных экономистов, подразумевает не только заботу о медицине, но и работу над инфраструктурными проектами, которые позволяют поднять на ноги экономику.

Международный опыт подтверждает: развитие инфраструктуры обеспечивает стабильность экономической системы и рост ключевых показателей.

"Инвестиции в постоянную инфраструктуру станут инструментом перезапуска двигателя мировой экономики после пандемии COVID-19 – с помощью развития более устойчивых сообществ, а также создания миллионов рабочих мест", – подчеркивают эксперты авторитетной консалтинговой фирмы Deloitte.

За этот год Украина смогла подняться на 20 позиций в мировом рейтинге качества дорог (The Legatum Prosperity Index) – со 146 до 126 места. Рост этого Индекса всего на один пункт создает потенциал для прироста ВВП в $1,611 на душу населения.

Те объекты, которые были созданы за этот год, еще долгое время будут способствовать оздоровлению украинской экономики. Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что "Большая стройка" может серьезно подстегнуть рост государственного ВВП. "Развитие концессии – дорог и инфраструктуры – может давать положительный эффект в долгосрочной перспективе и необходимый экономический рост, благодаря которому ВВП должен достичь отметки в 5%", – заметил он.

"При среднем жизненном цикле дорожной инфраструктуры в 10-15 лет позитивная отдача от инвестиций в дорожное строительство за 2020-ый год будет сохраняться аналогичный период времени. Что является тем самым долгосрочным компенсатором наращивания антикризисных госрасходов и стимулом экономического роста", – заключают эксперты.

Стратегия будущего

В интервью The New York Times Президент Зеленский, отметив впечатляющие результаты программы, подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя. "У нас действительно есть шанс за четыре-пять лет построить в Украине все инфраструктурные узлы", – заявил он.

В Укравтодоре осознают, что почивать на лаврах некогда, и работа над инфраструктурой должна продолжаться. Успех "Большой стройки", поддержка Президента и правительства позволяют организации впервые разрабатывать долгосрочную стратегию развития. Недавно главой Укравтодора Кубраковым были представлены планы вплоть до 2025-го года.

Ожидается, что удастся привлечь $2 млрд инвестиций на ремонт 1 400 км ключевых дорог. До 2022-го года должны быть отремонтированы 600 км дорог, ведущих к пограничным переходам, и 30 КПП.

"В этом году мы уже много сделали – привели в порядок дороги в Черниговской области в сторону Беларуси, в Черновецкой в сторону Румынии и Закарпатской области в сторону Словакии, а также дорогу к пункту Ягодин во Львовской области. Я был на этих пунктах пропуска и своими глазами видел, что это наши самые настоящие ворота экспорта, поэтому мы продолжим эту часть работы", – заявил Кубраков.

Будет расширена сеть асфальтобетонных дорог, аналогичных трассе Днепр – Решетиловка. В качестве кандидатов на обновление рассматриваются трассы М-29 Харьков – Перещепино (180 км), Р-55 Одесса – Новый Буг (135 км), Н-08 Борисполь – Мариуполь (95 км в Днепропетровской области). Уже разрабатываются планы по приведению в порядок 6 800 км дорог во всех областях.

Будут отремонтированы и восстановлены 1 385 мостов по всей стране, реализованы сразу несколько мегапроектов: Киевская объездная дорога, дорога к Одесскому морскому порту, Кременчугский мост.

Общий бюджет мегапроектов может составить рекордные 340 млрд грн – значительная для Украины сумма. Однако та польза, которую принесла в этом году "Большая стройка", и качественный менеджмент проектов, которым отличился Укравтодор, позволяют с уверенностью сказать, что все эти средства вернутся к украинцам хорошими и безопасными дорогами, а также здоровой, привлекательной для инвесторов экономической атмосферой в стране.