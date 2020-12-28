"Велике будівництво" стало, без сумніву, унікальним досвідом для України. Безпрецедентні для нашої країни цифри і показники, заявлені на початку року ініціаторами програми, перетворилися на сотні реальних об'єктів і тисячі кілометрів відремонтованих і побудованих доріг.

Вдалося довести, що в Україні можливе в короткі терміни і навіть в надзвичайних умовах пандемії привести до ладу інфраструктуру. Тепер важливо на цьому не зупинитися, і в Укравтодорі це розуміють, повідомляють "Українські новини".

Цифри і факти

В кінці року можна визнати – дорожня частина "Великого будівництва" вдалася. У березні, коли "Велике будівництво" стартувало, було багато сумнівів в доцільності й перспективі реалізації програми в умовах коронавірусу, але, врешті-решт, цифри говорять самі за себе: 3926 км доріг відремонтовано та побудовано менше, ніж за рік – а це 10% від всієї дорожньої мережі державного значення. Було розпочато роботи по створенню 28 об'їздів українських міст, які врятують населені пункти від пробок і великих вантажівок.

Стартувало також кілька проєктів, які не мають аналогів в історії незалежної України. Бетонна траса Дніпро-Решетилівка буде готова вже в наступному році, а ділянка дороги довжиною в 80 км в Полтавській області буде цілком з бетону.

Швидкими темпами відновилося будівництво Запорізьких мостів, якими не займалися майже 10 років. Роботи почалися у квітні, а проїзд першою чергою мостів – верховою стороною Балочного мосту – був відкритий уже 24 грудня. Весь проєкт, швидше за все, вдасться зробити не за 4 роки, як планувалося раніше, а за 2.

В цілому, заявлений на початку року план вдалося виконати на 87%. "87% завершених об'єктів кажуть самі за себе – це абсолютний рекорд виконання за всі роки незалежності", – зазначив заступник голови ОП Кирило Тимошенко. В Укравтодорі сподіваються до кінця року завершити всю програму повністю.

Дорожні роботи стали значно якіснішими за рахунок заходів, що підвищують довговічність доріг. 81,2% дорожніх проєктів цього року включали не тільки укладання нового покриття та вирівнюючого шару, а й роботу з основою трас. В 2019 такі роботи проводилися лише на 52,7% об'єктів.

Зросла і безпека доріг – збільшилися обсяги облаштування освітлення, бар'єрної огорожі, а також тротуарів.

Ще одна знакова зміна в цьому році – зменшення кількості ямкових ремонтів, коли дороги ремонтувалися клаптями – кілька кілометрів гарної дороги, потім кілька – поганої. Дороги робляться тепер по так званому маршрутному принципу – десятки і навіть сотні кілометрів ремонтуються якісно від початку і до кінця, і утворюють цілісний маршрут.

"Це 216 км дороги Київ – Харків, понад 125 км дороги до Станиці Луганській від Сєверодонецька, 92,5 км дороги від Дніпра до Миколаєва, більше 100 км від Кропивницького в Запоріжжі, майже 135 км від Мукачева до Львова", – навів приклади Олександр Кубраков, глава Укравтодору – організації, відповідальної за перетворення в цьому році доріг державного і міжнародного значення.

Дороги тепер з'являються по всій країні – у влади більше немає "улюблених" областей. У Луганській області і на Закарпатті, наприклад, останніми роками ремонтували по 10-50 км доріг на рік. У 2020-му в цих регіонах вдалося зробити доріг мало не більше, ніж за останні 9 років разом узяті.

"У 2020 році ми змінили підходи і ми дійсно зшиваємо Україну. У Луганській області, в тому числі і в її регіонах, прилеглих до ОРДЛО, ми вже відремонтували 197 км автодоріг. Зараз в роботі ще 127 км. На Закарпатті відремонтовано 370 км доріг", – заявила народний депутат, голова міжфракційного об'єднання "За Велике будівництво" Олена Шуляк.

При цьому такі масштабні і якісні роботи стали обходитися державі дешевше.

"У 2020 році за суму 81 млрд грн ми отримали 3 926 км доріг (не варто забувати, що ця сума включає оновлення 100 мостів, облаштування 25 майданчиків зважування-в-русі). Тобто середня вартість 1 км в 2020 році – 20,6 млн грн. У цьому році 1 км дешевше на 4,5 млн грн", – наводить дані пресслужба Укравтодору.

Збільшення прозорості торгів і тендерних процедур, боротьба з корупційною складовою, контроль над підрядниками – все це допомагає економити.

Встановити реальну ціну об'єктів допомагає експертиза, якій тепер піддаються всі проєкти без винятку. Експертиза дозволяє зрозуміти, як відрізняється реальна вартість об'єкта від заявленої, і скорегувати кошторис. В цьому році це допомогло заощадити 11,8 млрд грн, в середньому ціну кожного проєкту вдалося знизити на 7,4%.

На об'єкти також вдалося залучити незалежний технагляд з представників французьких, турецьких, австрійських компаній, які мають право приходити з перевіркою без попередження і оцінювати всі елементи об'єкта – від матеріалів до готових структур.

Українці оцінили те, як перетворюється інфраструктурна мережа країни і як змінюється підхід до цього в країні – згідно з опитуванням КМІС, майже 90% схвалюють інвестиції держави в розвиток інфраструктури.

Дороги і економіка

Користь програми оцінили не тільки прості українці, а й експерти. Економічний вплив Національної програми "Велике будівництво" проявився не тільки в здешевленні 1 км дороги.

Програма, яка не замислювалася як антикризовий проєкт, в цьому році допомогла пом’якшити падіння економіки внаслідок коронакризи, говорить економіст Михайло Кухар, представник незалежної економічної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook.

Економісти на чолі з Кухарем оцінили антикризові заходи, прийняті урядом в цьому році і прийшли до висновку, що саме "Велике будівництво" не дало Україні впасти в глибоку кризу. Зокрема, за допомогою програми вдалося зупинити падіння державного ВВП на відносно невисокому рівні.

"На тлі спаду ВВП у другому кварталі 11,4% і 3,7% в четвертому, за прогнозами наших економістів, у фінальному розрахунку спад ВВП нашої країни був би 11% в четвертому кварталі, якби не питома вага виробництва ("Великого будівництва")", – повідомив Кухар.

Закиди про те, що гроші з коронавірусного фонду "закочуються" в асфальт, а не йдуть на лікарні, не мають для експертів сенсу – вихід з коронакризи, на думку авторитетних економістів, має на увазі не тільки турботу про медицину, а й роботу над інфраструктурними проєктами, які дозволяють підняти на ноги економіку.

Міжнародний досвід підтверджує: розвиток інфраструктури забезпечує стабільність економічної системи і зростання ключових показників.

"Інвестиції в сталу інфраструктуру стануть інструментом перезапуску двигуна світової економіки після пандемії COVID-19 – за допомогою розбудови більш стійких спільнот, а також створення мільйонів робочих місць", – підкреслюють експерти авторитетної консалтингової фірми Deloitte.

За цей рік Україна змогла піднятися на 20 позицій в світовому рейтингу якості доріг (The Legatum Prosperity Index) – зі 146 до 126 місця. Зростання цього Індексу всього на один пункт створює потенціал для приросту ВВП в $1,611 на душу населення.

Ті об'єкти, які були створені за цей рік, ще довгий час сприятимуть оздоровленню української економіки. Радник Президента з економічних питань Олег Устенко вважає, що "Велике будівництво" може серйозно стимулювати зростання державного ВВП. "Розвиток концесії – доріг і інфраструктури – може давати позитивний ефект в довгостроковій перспективі і необхідний економічний ріст, завдяки якому ВВП повинен досягти позначки в 5%", – зауважив він.

"При середньому життєвому циклі дорожньої інфраструктури в 10-15 років позитивна віддача від інвестицій в дорожнє будівництво за 2020-ий рік буде зберігатися аналогічний період часу. Що є тим самим довгостроковим компенсатором нарощування антикризових держвидатків і стимулом економічного зростання", – роблять висновок експерти.

Стратегія майбутнього

В інтерв'ю The New York Times Президент Зеленський, зазначивши вражаючі результати програми, підкреслив, що зупинятися на досягнутому не варто. "У нас дійсно є шанс за чотири-п'ять років побудувати в Україні всі інфраструктурні вузли", – заявив він.

В Укравтодорі усвідомлюють, що спочивати на лаврах нема коли, і робота над інфраструктурою повинна тривати. Успіх "Великого будівництва", підтримка Президента та уряду дозволяють організації вперше розробляти довгострокову стратегію розвитку. Нещодавно головою Укравтодору Кубраковим були представлені плани аж до 2025-го року.

Очікується, що вдасться залучити $2 млрд інвестицій на ремонт 1400 км ключових доріг. До 2022-го року повинні бути відремонтовані 600 км доріг, що ведуть до прикордонних переходів, і 30 КПП.

"У цьому році ми вже багато зробили – привели в порядок дороги в Чернігівській області в сторону Білорусі, в Чернівецькій в бік Румунії і Закарпатської області в бік Словаччини, а також шлях до міста Ягодин у Львівській області. Я був на цих пунктах пропуску та на власні очі бачив, що це наші справжні ворота експорту, тому ми продовжимо цю частину роботи", – заявив Кубраков.

Буде розширено мережу асфальтобетонних доріг, аналогічних трасі Дніпро – Решетилівка. В якості кандидатів на оновлення розглядаються траси М-29 Харків – Перещепине (180 км), Р-55 Одеса – Новий Буг (135 км), Н-08 Бориспіль – Маріуполь (95 км в Дніпропетровській області). Уже розробляються плани щодо приведення в порядок 6800 км доріг у всіх областях.

Будуть відремонтовані та відновлені 1385 мостів по всій країні, реалізовані відразу кілька мегапроєктів: Київська об'їзна дорога, дорога до Одеського морського порту, Кременчуцький міст.

Загальний бюджет мегапроєктів може скласти рекордні 340 млрд грн – значна для України сума. Однак та користь, яку принесло в цьому році "Велике будівництво", і якісний менеджмент проєктів, яким відзначився Укравтодор, дозволяють з упевненістю сказати, що всі ці кошти повернуться до українців хорошими і безпечними дорогами, а також здоровою, привабливою для інвесторів економічною атмосферою в країні.