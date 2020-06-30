С начала Программы "Большая Стройка", которую инициировал Президент Владимир Зеленский, прошло ровно 4 месяца. За это время обновлено и построено уже сотни километров дорог во всех регионах Украины.

Работы на многих объектах выполняются круглосуточно и без выходных. С реальными исполнителями Программы "Большая Стройка" на своей странице в Facebook знакомит Юрий Голик. Александр Рябчун. Полтавская область, трасса М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Валентин Бортновский. Житомирская область, трасса М-06 Киев – Чоп. Виктор Ванькевич. Харьковская область, трасса М-03 Киев – Харьков – Довжанский, г. Изюм. Владимир Сорокин. Трасса Н-10 Стрый – Мамалыга, Львовская область. "Спасибо за вашу работу!", – пишет Голик. Напомним, всего в ходе реализации Программы "Большая Стройка" в 2020 году в Украине будет построено и отремонтировано 4 000 км дорог национального и международного значения, а также 2 500 км региональных дорог.