"Велике Будівництво" у самому розпалі. Хто будує нові українські дороги в обличчях
З початку Програми "Велике Будівництво", яку ініціював Президент Володимир Зеленський, пройшло рівно 4 місяці. За цей час оновлено та побудовано вже сотні кілометрів доріг в усіх регіонах України.
Роботи на багатьох об'єктах виконуються цілодобово і без вихідних. З реальними виконавцями Програми "Велике Будівництво" на своїй сторінці у Facebook знайомить Юрій Голик.
Олександр Рябчун. Полтавська область, траса М-03 Київ – Харків – Довжанський.
Валентин Бортновський. Житомирська область, траса М-06 Київ – Чоп.
Віктор Ванькевич. Харківська область, траса М-03 Київ – Харків – Довжанський, м.Ізюм.
Володимир Сорокін. Траса Н-10 Стрий – Мамалига, Львівська область.
"Дякую за вашу роботу!", – пише Голик.
Нагадаємо, всього в ході реалізації Програми "Велике Будівництво" у 2020 році в Україні буде побудовано і відремонтовано 4000 км доріг національного та міжнародного значення, а також 2500 км регіональних доріг.