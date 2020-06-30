З початку Програми "Велике Будівництво", яку ініціював Президент Володимир Зеленський, пройшло рівно 4 місяці. За цей час оновлено та побудовано вже сотні кілометрів доріг в усіх регіонах України.

Роботи на багатьох об'єктах виконуються цілодобово і без вихідних. З реальними виконавцями Програми "Велике Будівництво" на своїй сторінці у Facebook знайомить Юрій Голик. Олександр Рябчун. Полтавська область, траса М-03 Київ – Харків – Довжанський. Валентин Бортновський. Житомирська область, траса М-06 Київ – Чоп. Віктор Ванькевич. Харківська область, траса М-03 Київ – Харків – Довжанський, м.Ізюм. Володимир Сорокін. Траса Н-10 Стрий – Мамалига, Львівська область. "Дякую за вашу роботу!", – пише Голик. Нагадаємо, всього в ході реалізації Програми "Велике Будівництво" у 2020 році в Україні буде побудовано і відремонтовано 4000 км доріг національного та міжнародного значення, а також 2500 км регіональних доріг.