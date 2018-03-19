Большая проекция с лицом Путина появилась на здании МИД Великобритании: видео

На фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция с изображением президента России Владимира Путина. На изображении хозяин Кремля улыбается.

Видеозапись опубликована на YouTube-канале Philosoraptor.

Отметим, что проекция сопровождается надписью Miss me?, что переводится "Соскучились по мне?". Это выражение является отсылкой к британскому сериалу "Шерлок", ведь эту фразу несколько раз произносил главный злодей детектива – Джим Мориарти.

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В комментарии авторов видео отмечается, что Запад пошел довольно простым путем, утверждая, что "во всем виноваты россияне и Путин".

"Россияне любят своего сильного лидера и снова избрали его президентом. Давайте уважать выбор российского народа", – в подписи к ролику.

Смотрите видео со световой проекцией с изображением Путина