Велика проекція з обличчям Путіна з'явилася на будівлі МЗС Великобританії: відео

На фасаді будівлі МЗС Великобританії в Лондоні з'явилася світлова проекція із зображенням президента Росії Володимира Путіна. На зображенні господар Кремля посміхається.

Відеозапис опублікований на YouTube-каналі Philosoraptor.

Зазначимо, що проекція супроводжується написом Miss me?, що перекладається "Скучили за мною?". Цей вислів є відсиланням до британського серіалу "Шерлок", адже цю фразу кілька разів вимовляв головний лиходій детектива – Джим Моріарті.

Читайте також: "Брудна діра": на готелі Трампа з’явилася обурлива проекція

У коментарі авторів відео зазначається, що Захід пішов досить простим шляхом, стверджуючи, що "в усьому винні росіяни та Путін".

"Росіяни люблять свого сильного лідера і знову обрали його президентом. Поважаймо вибір російського народу", – в підписі до ролика.

Дивіться відео зі світловою проекцією із зображенням Путіна