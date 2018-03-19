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Велика проекція з обличчям Путіна з'явилася на будівлі МЗС Великобританії: відео

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Проекція з обличчям Путіна на будівлі МЗС Британії
Проекція з обличчям Путіна на будівлі МЗС Британії / Скріншот з відео

На фасаді будівлі МЗС Великобританії в Лондоні з'явилася світлова проекція із зображенням президента Росії Володимира Путіна. На зображенні господар Кремля посміхається.

Відеозапис опублікований на YouTube-каналі Philosoraptor.

Зазначимо, що проекція супроводжується написом Miss me?, що перекладається "Скучили за мною?". Цей вислів є відсиланням до британського серіалу "Шерлок", адже цю фразу кілька разів вимовляв головний лиходій детектива – Джим Моріарті.

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У коментарі авторів відео зазначається, що Захід пішов досить простим шляхом, стверджуючи, що "в усьому винні росіяни та Путін".

"Росіяни люблять свого сильного лідера і знову обрали його президентом. Поважаймо вибір російського народу", – в підписі до ролика.

Дивіться відео зі світловою проекцією із зображенням Путіна

Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини політики Великобританія
Джерело: 24 Канал
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