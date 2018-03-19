Велика проекція з обличчям Путіна з'явилася на будівлі МЗС Великобританії: відео
На фасаді будівлі МЗС Великобританії в Лондоні з'явилася світлова проекція із зображенням президента Росії Володимира Путіна. На зображенні господар Кремля посміхається.
Відеозапис опублікований на YouTube-каналі Philosoraptor.
Зазначимо, що проекція супроводжується написом Miss me?, що перекладається "Скучили за мною?". Цей вислів є відсиланням до британського серіалу "Шерлок", адже цю фразу кілька разів вимовляв головний лиходій детектива – Джим Моріарті.
Читайте також: "Брудна діра": на готелі Трампа з’явилася обурлива проекція
У коментарі авторів відео зазначається, що Захід пішов досить простим шляхом, стверджуючи, що "в усьому винні росіяни та Путін".
"Росіяни люблять свого сильного лідера і знову обрали його президентом. Поважаймо вибір російського народу", – в підписі до ролика.
Дивіться відео зі світловою проекцією із зображенням Путіна