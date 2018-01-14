"Брудна діра": на готелі Трампа з’явилася обурлива проекція

У суботу ввечері, 13 січня, у Вашингтоні на готелі Trump International з'явилася світлова проекція з зображеннями емодзі та словом shithole, що перекладається "брудна діра".

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Робін Белл, який є автором проекції та нерідко влаштовує схожі акції.

Так, у серпні 2017 року Белл організував проекцію на фасаді готелю Trump SoHo у Нью-Йорку. На зображенні президент Росії Володимир Путін говорив Трампові: "Радий допомогти, бро! ".

Читайте також: Світові ЗМІ присвятили свої обкладинки скандальному вислову Трампа про мігрантів

Нагадаємо, 11 січня на зустрічі із сенаторами президент США Дональд Трамп назвав "брудними дірами" африканські країни, звідки до Сполучених Штатів приїжджають мігранти.