"Брудна діра": на готелі Трампа з’явилася обурлива проекція
14:14, сьогодні 538
У суботу ввечері, 13 січня, у Вашингтоні на готелі Trump International з'явилася світлова проекція з зображеннями емодзі та словом shithole, що перекладається "брудна діра".
Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Робін Белл, який є автором проекції та нерідко влаштовує схожі акції.
Так, у серпні 2017 року Белл організував проекцію на фасаді готелю Trump SoHo у Нью-Йорку. На зображенні президент Росії Володимир Путін говорив Трампові: "Радий допомогти, бро! ".
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Нагадаємо, 11 січня на зустрічі із сенаторами президент США Дональд Трамп назвав "брудними дірами" африканські країни, звідки до Сполучених Штатів приїжджають мігранти.
Джерело: 24 Канал
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