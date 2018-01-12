Трамп зневажливо висловився про держави Африки
Президент США Дональд Трамп назвав африканські країни, звідки до Сполучених Штатів Америки приїжджають мігранти, "брудними дірами".
Про це заявив Трамп під час зустрічі з сенаторами в четвер, 11 січня, передає The Washington Post з посиланням на два джерела.
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Зазначається, що група законодавців на зустрічі в Білому домі запропонувала американському президенту угоду щодо захисту мігрантів з Гаїті, Сальвадору і країн Африки.
Чому ми хочемо бачити усіх цих людей з Африки тут? Це країни-дірки,
– заявив він.
Американський лідер наголосив, що США повинні приймати мігрантів з таких країн, як Норвегія.
Друге джерело додало, що Трамп також сумнівався у необхідності присутності гаїтян у США.
У Білому домі не відкидають таку заяву президента країни.
"Деякі політики у Вашингтоні воліють боротися за інтереси інших країн, але президент Трамп завжди буде боротися за інтереси американського народу", – заявив представник адміністрації президента США Радж Шах.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп запропонував нову жорстку імміграційну політику. Одна із вимог стосується лотереї Green Card – обмежити видачу сімейних Green Card для членів подружжя та неповнолітніх дітей громадян США.