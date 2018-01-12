Трамп зневажливо висловився про держави Африки

Президент США Дональд Трамп назвав африканські країни, звідки до Сполучених Штатів Америки приїжджають мігранти, "брудними дірами".

Про це заявив Трамп під час зустрічі з сенаторами в четвер, 11 січня, передає The Washington Post з посиланням на два джерела.

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Зазначається, що група законодавців на зустрічі в Білому домі запропонувала американському президенту угоду щодо захисту мігрантів з Гаїті, Сальвадору і країн Африки.

Чому ми хочемо бачити усіх цих людей з Африки тут? Це країни-дірки,

– заявив він.

Американський лідер наголосив, що США повинні приймати мігрантів з таких країн, як Норвегія.

Друге джерело додало, що Трамп також сумнівався у необхідності присутності гаїтян у США.

У Білому домі не відкидають таку заяву президента країни.

"Деякі політики у Вашингтоні воліють боротися за інтереси інших країн, але президент Трамп завжди буде боротися за інтереси американського народу", – заявив представник адміністрації президента США Радж Шах.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп запропонував нову жорстку імміграційну політику. Одна із вимог стосується лотереї Green Card – обмежити видачу сімейних Green Card для членів подружжя та неповнолітніх дітей громадян США.