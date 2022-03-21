Мариупольцев привезли в Запорожье, там им оказывают помощь. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Откуда эвакуировали людей

Из поселка Великая Дымерка в Бровары удалось вывести больше 4 370 человек. К автобусам для эвакуации присоединилось большое количество частных автомобилей.

в Бровары удалось вывести больше 4 370 человек. К автобусам для эвакуации присоединилось большое количество частных автомобилей. Из Бучи и Ворзеля были эвакуированы 380 человек. Также была доставлена ​​гуманитарная помощь в виде продуктов, лекарств и одежды.

и были эвакуированы 380 человек. Также была доставлена ​​гуманитарная помощь в виде продуктов, лекарств и одежды. Из Лисичанска, Северодонецка и Горного в Бахмут вывезли 300 человек. Кроме того, в эти населенные пункты привезли больше 200 тонн гуманитарной помощи.

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