Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Он отметил, что под обстрел попали автобусы с детьми, несмотря на согласованные коридоры.

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Зелеными коридорами пробуют выехать из Мариуполя 20 автобусов

Глава ОВА отметил, что гуманитарными коридорами пробуют добраться до Запорожья 20 автобусов.

Сегодня тяжелый день, ведь снова страдают дети. Четыре ребенка доставлены в больницу,

– отметил Старух.

Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовский. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под вражеский огонь в селе Каменское, состояние ребенка – тоже тяжелое.

Пересечь линию соприкосновения было очень трудно

Старух отметил, что пересечь линию соприкосновения было очень трудно. Постоянно шли обстрелы: россияне продолжают воевать не с украинской армией, а с гражданскими.

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