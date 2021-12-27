Подчеркнули, что Россия нарушает политику "импортозамещения". Это противоречит нормам ВТО, а страна является членом организации.

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ЕС обратился в суд

В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей, что составляет около 290 миллиардов евро. Это эквивалентно примерно 20% ВВП России.

Поэтому ЕС подал иск против России.

Что говорят в России

В Москве, конечно же, недовольны действиями ЕС. Там даже назвали жалобу лицемерной, потому что якобы ЕС первым ввел санкции против государства-агрессора.

Замминистра иностранных дел Александр Панкин заявил, что Россия своей "политикой импортозамещения" якобы ничего не нарушила.

Обратите внимание! Ранее президент России заявлял, что санкции ЕС идут на пользу, потому что это диверсифицирует экономику России. По его словам, Москва потратила много денег на импортозамещение и начала производить такие продукты и технологии, которых раньше не было или "их просто забыли и потеряли".

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