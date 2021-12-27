Подчеркнули, что Россия нарушает политику "импортозамещения". Это противоречит нормам ВТО, а страна является членом организации.
Читайте также ВТО обвинила США в нарушении правил международной торговли в отношении Китая
ЕС обратился в суд
В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей, что составляет около 290 миллиардов евро. Это эквивалентно примерно 20% ВВП России.
Поэтому ЕС подал иск против России.
Что говорят в России
В Москве, конечно же, недовольны действиями ЕС. Там даже назвали жалобу лицемерной, потому что якобы ЕС первым ввел санкции против государства-агрессора.
Замминистра иностранных дел Александр Панкин заявил, что Россия своей "политикой импортозамещения" якобы ничего не нарушила.
Может быть интересно – Неизвестно, "успокоится" ли: в голове Путина – необъятная шизофрения, VETERANO блог: