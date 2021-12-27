Наголосили, що Росія порушує політику "імпортозаміщення". Це суперечить нормам СОТ, а країна є членом організації.
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ЄС звернувся до суду
У 2019 році вартість опублікованих тендерів російських державних підприємств склала 23,5 трильйона рублів, що становить близько 290 мільярдів євро. Це еквівалентно приблизно 20% ВВП Росії.
Тому ЄС подав позов проти Росії.
Що кажуть у Росії
У Москві, звісно ж, незадоволені діями ЄС. Там навіть назвали скаргу лицемірною, бо, мовляв, ЄС першим запровадив санкції проти держави-агресорки.
Заступник міністра закордонних справ Олександр Панкін заявив, що Росія своєю "політикою імпортозаміщення" нібито нічого не порушила.
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