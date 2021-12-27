Наголосили, що Росія порушує політику "імпортозаміщення". Це суперечить нормам СОТ, а країна є членом організації.

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ЄС звернувся до суду

У 2019 році вартість опублікованих тендерів російських державних підприємств склала 23,5 трильйона рублів, що становить близько 290 мільярдів євро. Це еквівалентно приблизно 20% ВВП Росії.

Тому ЄС подав позов проти Росії.

Що кажуть у Росії

У Москві, звісно ж, незадоволені діями ЄС. Там навіть назвали скаргу лицемірною, бо, мовляв, ЄС першим запровадив санкції проти держави-агресорки.

Заступник міністра закордонних справ Олександр Панкін заявив, що Росія своєю "політикою імпортозаміщення" нібито нічого не порушила.

Зверніть увагу! Раніше президент Росії заявляв, що санкції ЄС йдуть на користь, бо це диверсифікує економіку Росії. За його словами, Москва витратила багато грошей на імпортозаміщення та почала виробляти такі продукти і технології, яких раніше не було або "їх просто забули і втратили".

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