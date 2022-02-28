Над новой станцией будет работать радиогруппа ТАВР. Группа радиостанций TAVR Media сама отказалась от "Русского Радио Украина".
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В группе радиостанций отметили, что репутационные потери понимали еще с 2014 года. Однако сохранили "Русское радио Украина" ради вещания на Восток и юг Украины, а особенно на временно оккупированные территории, учитывая Крым.
Для нас это был способ донесения до людей привычными для них каналами вещания той информации, которая имеет проукраинскую позицию и государственное значение,
– заявили представители "Русского радио Украина".
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