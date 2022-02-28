Від "Русского радио Україна" відмовилась група радіостанцій TAVR Media. На своєму офіційному сайті вони заявили, що радіо з такою назвою більше не буде.

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У групі радіостанцій зазначили, що репутаційні втрати розуміли ще з 2014 року. Проте зберегли "Русское радио Україна" через донесення на Схід та Південь України, а особливо на тимчасово окуповані території, враховуючи Крим.

Для нас це був спосіб донесення до людей звичними для них каналами мовлення тієї інформації, що має проукраїнську позицію та державницьке значення,

– заявили представники "Русского радио Україна".

Тільки після нової повномасштабної агресії Кремля в Україну компанія вирішила змінити свою позицію. "Сьогодні мости спалені. Після завершення марафону в ефірі звучатиме нова радіостанція", – розповіли TAVR Media.