Особенно сильно санкции ударили по российским олигархам. Совсем скоро им придется забыть о роскошной жизни.

Читайте также Обойдутся без России: США и ЕС договорились о поставках сжиженного газа

Распродажа самолетов

Путешествовать на своих самолетах российские олигархи в ближайшее время не собираются. Тем более что это удовольствие не из дешевых.

На продажу свои самолеты выставили Владимир Потанин, Юрий Шефлер, Рустам Терегулов, Александр Светаков, Аркадий Волож и Эдуард Берман.

Открыто свой самолет продает только Потанин – борт стоит 60 миллионов долларов. Другие олигархи сейчас пытаются избавиться от своих самолетов непублично.

Смотрите также – Военный идиотизм, – Жданов о приказе Кремля взять Одессу