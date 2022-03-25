Особливо сильно санкції вдарили по російських олігархах. Зовсім скоро їм доведеться забути про розкішне життя.

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Розпродаж літаків

Подорожувати на своїх літаках російські олігархи найближчим часом не збираються. Тим паче, що це задоволення не з дешевих.

На продаж свої літаки виставили Володимир Потанін, Юрій Шефлер, Рустам Терегулов, Олександр Свєтаков, Аркадій Волож та Едуард Берман.

Відкрито свій літак продає лише Потанін – борт коштує 60 мілйьонів доларів. Інші олігархи наразі намагаються позбутися своїх літаків непублічно.

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