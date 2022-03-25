Як повідомляє пресслужба Білого дому, про це домовились президент США Джо Байден та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Над питанням працюватиме робоча група.

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Сторони працюватимуть над диверсифікацією поставок газу

Джо Байден та Урсула фон дер Ляєн оголосили про створення спільної робочої групи для зменшення залежності Європи від російського пального та зміцнення європейської енергетичної безпеки, коли президент Путін веде свою війну проти України,

– мовиться у заяві Білого дому.

Робоча група займеться тим, що опрацьовуватиме питання диверсифікації поставок газу та зниженням попиту на природний газ загалом. До кінця року Вашингтон поообіцяв забезпечити ЄС щонайменше 15 мільярдами кубів СПГ. Ба більше, після цього поставки мають значно зрости.

У ЄС та США обмірковують й кліматичний аспект поставок

Також у Брюсселі та Вашингтоні міркують над тим, аби зменшити викиди від роботи газогонів. До 2030 року держави-члени ЄС планують досягнути попиту на близько 50 мільярдів кубометрів американського скрапленого газу.

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