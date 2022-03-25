Как сообщает пресс-служба Белого дома, об этом договорились президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Над вопросом будет работать рабочая группа.

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Стороны будут работать над диверсификацией поставок газа

Джо Байден и Урсула фон дер Ляен объявили о создании совместной рабочей группы для уменьшения зависимости Европы от российского горючего и укрепления европейской энергетической безопасности, когда президент Путин ведет свою войну против Украины,

– говорится в заявлении Белого дома.

Рабочая группа займется тем, что будет прорабатывать вопросы диверсификации поставок газа и снижением спроса на газ в целом. До конца года Вашингтон пообещал обеспечить ЕС не менее 15 миллиардов кубов СПГ. Более того, после этого поставки должны значительно возрасти.

В ЕС и США обсуждают и климатический аспект поставок

Также в Брюсселе и Вашингтоне рассуждают о том, чтобы уменьшить выбросы от работы газопроводов. К 2030 году государства-члены ЕС планируют достичь спроса около 50 миллиардов кубометров американского сжиженного газа.

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