Об этом Владимир Зеленский сказал в своем выступлении на заседании саммита НАТО, передает 24 канал. Украинский лидер приобщился к разговору в видеоформате.

Важно Украина не может быть в "серой зоне", – Зеленский обратился к миру на саммите НАТО

Президент Украины попросил Альянс после месяца кровавой войны России против Украины никогда не говорить, что украинская армия не отвечает стандартам НАТО.

Прошу ради наших военных. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать общей безопасности в Европе и мире. Как много мы можем сделать для защиты от агрессии против всего, что мы ценим. Что вы цените,

– подчеркнул Зеленский.

Он также призвал НАТО показать, что Альянс может сделать для спасения людей. Этого ждет не только Украина, но и весь мир.

Президент отметил, что не обвиняет НАТО, ведь это не его бомбы сбрасываются на наши города. Однако он напомнил, что Альянс еще может предотвратить смерти в Украине. Для этого нужно предоставить оружие.

Зеленский обратился к миру на саммите НАТО: смотрите видео