Зеленский в очередной раз попросил закрыть небо

Президент назвал последний месяц – месяцем героического сопротивления и самых черных страданий. Он призвал Запад предоставить Украине военную помощь, сообщает 24 канал.

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Россия вкладывала огромные деньги в смерть, пока мир инвестировал в жизнь. Но Украина держится! Ценой тысяч жизней. Ценой разрушенных городов. Ценой почти десяти миллионов переселенцев. Три с половиной из них – уже на вашей территории. На территории стран НАТО,

– сказал политик.

Он подчеркнул, что уже месяц просит НАТО закрыть небо над Украиной. Все видят последствия не одобрения такого решения – Россия ежедневно убивает десятки мирных граждан и бомбит инфраструктуру. Наша армия в неравных условиях в отношении агрессора.

"Я уже месяц повторяю вам об одном. Чтобы спасать людей и наши города, Украине нужна военная помощь – без ограничений. Как без ограничений Россия применяет против нас весь свой арсенал", – подчеркнул президент.

НАТО имеет тысячи боевых самолетов, но не предоставило Украине ни одного. Наше государство просило и о танках, чтобы деблокировать Мариуполь и другие захваченные города. Однако Альянс до сих пор не дал четкого ответа, он не хочет даже продать нам 1% из своих 20 тысяч танков.

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Это самое страшное во время войны – не иметь четких ответов на запросы о помощи,

– признался Зеленский.

Альянс еще может предотвратить смерти

Президент отметил, что не обвиняет НАТО, ведь это не его бомбы сбрасывают на наши города. Однако он напомнил, что Альянс еще может предотвратить смерти в Украине. Для этого нужно предоставить оружие.

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Россия не остановится на Украине

Страны НАТО должны понять, что России будет мало Украины. Она пойдет дальше – в государства Балтии, Польшу и др.

Украине помогает не НАТО, а отдельные члены

Президент отметил, что не все страны НАТО работают на помощь Украины. Среди тех, которые против мира, есть и Венгрия. Если у Альянса действительно нет единства и общей позиции, то весь мир находится в опасности. Киев ждет реальных действий от организации. Ведь именно от решения НАТО зависит мир не только в Украине, но и мире.

Больше никогда, прошу вас, никогда не говорите нам, что наша армия не соответствует стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты, и как много мы можем дать общей безопасности в Европе и мире,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время НАТО еще должно показать, что может сделать для спасения людей.