В четыре часа утра жители крупнейших городов услышали, как недалеко от них разрываются снаряды. Этот момент стал переломным в жизни всех украинцев – он разделился на "до войны" и "во время войны". Привычная жизнь украинского народа вместе с тем кардинально изменилась.

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Планы и действия агрессора

Президент России Владимир Путин объявил о начале войны с Украиной, назвав ее "специальной операцией". Объявленными целями захватчика стали "денацификация", "демилитаризация", нейтральный статус и обеспечение гарантий невступления Украины в НАТО. Среди других требований – признание Крыма российским и признание самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР" в границах украинских Донецкой и Луганской областей.

Наступление 24 февраля проходило практически по всем направлениям – из Крыма, Черного и Азовского морей, всей границы с Россией и части – из Беларуси. Ракетные и авиационные удары были нанесены по украинским военным и гражданским аэродромам по всей стране – от Ивано-Франковска до Харькова. Колонны оккупантов на новейшей технике начали приближаться к главным украинским городам, однако безуспешно – даже пограничные Харьков и Сумы до сих пор мужественно держат оборону, а за месяц среди областных центров в оккупации оказался только Херсон. Украинцы активно противостоят врагу практически во всех оккупированных населенных пунктах.

Потери Украины от боевых действий за первый месяц войны оцениваются в 500 миллиардов долларов.

Как позже узнали украинские спецслужбы, в планах рашистов был быстрый "блицкриг". Они планировали захватить административные здания всех крупных украинских городов Левобережья, включая столицу Киев. Затем должны были действовать по принципу ДНР-ЛНР – создать в каждой области отдельные "республики", наскоро собрать "референдумы" об отделении от Украины, а дальше – объединение в карманную "Новороссию" или присоединение к России. С помощью предателей подобные сценарии должны были состояться в других регионах страны.

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Отпор

Однако враг кардинально просчитался. Украинцы проявили нереальное единодушие и решили защищать свою землю от новых фашистов с востока. С первых дней войны начали организовываться отряды территориальной самообороны городов. Желающие массово записывались в пункты мобилизации ТРО и на службу в ВСУ.

Как идти в армию, то все больны, а как защищать Украину, то все здоровы,

– шутили в военкоматах.

С первых минут вторжения Вооруженные силы Украины не только давали достойный отпор врагу, но создали такое сопротивление, которое не ожидали ни в России, ни на Западе. Уже в первый день враг потерял несколько сот военных, пять самолетов, десятки боевых машин, танков и т.д.

Украинские военные поразили уровнем подготовки даже западных аналитиков / фото из архива 24 канала

Оказалось, что за 8 лет противостояния на Донбассе украинская армия стала профессиональной, современной и удивительно боеспособной. А оружие, которое западные партнеры поставляли в течение нескольких месяцев до войны, оказалось в руках украинских воинов еще более эффективным, чем при использовании войск НАТО.

Позиция руководства и новые герои

С первых дней войны руководство государства заняло однозначную и четкую позицию в войне с агрессором.

Президент Владимир Зеленский записывал видеообращения для украинцев по несколько раз в день. В них он четко определил позицию, что мы будем бороться, давать отпор врагу и защищать свою землю от захватчика, пока не выгоним его с нашей страны.

Вся верхушка власти, включая президента, премьер-министра, руководство парламента и министра обороны, осталась в Киеве и отвергла предложения союзников выехать в более безопасное место или за границу. Хотя насильственное изменение центральной власти было одной из главных целей захватчиков с первого дня войны.

Владимир Зеленский также постоянно обращается к мировым лидерам и органам власти разных стран – США, Германии, Италии, Израилю и т.д. Его речи очень эмоциональны, убедительны и оказывают существенное влияние на действия руководства этих стран. В Украину приезжают главы правительств соседних стран, чтобы своими глазами убедиться в героической борьбе украинцев.

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Кроме руководства страны об обстановке на фронте постоянно сообщали руководители военных администраций на местах. Особенно популярным в народе стал глава Николаевщины Виталий Ким, который начинал свои обращения словами "Доброго вечора, мы с Украины" и высказывал очень оптимистическую позицию даже во время трудных ситуаций противостояния с врагом. Спикера Офиса Президента Алексея Арестовича называют "успокоительным" из-за особой манеры разговора и оптимистических прогнозов хода военных действий.

Настроения украинцев

Несмотря на разные взгляды перед войной, после вторжения россиян украинцы стали на удивление единодушными. Ни одного радостного жителя страны, который встречал бы российских оккупантов с триколором, как об этом мечтали захватчики, не оказалось. Напротив, даже в регионах, где раньше частично симпатизировали пророссийским политикам, произошло массовое изменение взглядов. Люди однозначно назвали это вторжение агрессией и не восприняли "русский мир" в новом фашистском формате.

В оккупированных районах украинцы выходят на митинги с желто-голубыми флагами, отказываются от гуманитарной помощи россиян и ведут активную партизанскую войну.

В то же время политики с пророссийскими взглядами либо уехали в Европу, либо резко сменили риторику. Пророссийские партии запретили в Украине на законодательном уровне, но и до этого многие члены прекратили в них участие. Конечно, есть и предатели, однако сознательные украинцы помогают разоблачать и сдают в СБУ и полицию.

Простые украинцы как только могут борются с захватчиками. В соцсетях ходят десятки историй о жителях сел, которые хитростью забирают вражеские танки, женщины сбивают беспилотники банкой консервации, как бабушки отравляют или сжигают в туалете вражеских воинов, как цыгане воруют военную технику и множество других героических и одновременно комических историй.

Слоганом войны стал ответ маленького отряда украинских пограничников с острова Змеиный, которые на призыв россиян сдаться ответили "Русский военный корабль, иди на ..й". Героическая добоесть солдат, которык пошли на смерть ради защиты Украины, стали символом отношения украинцев к этой войне.

Этот ответ пограничников стал лозунгом войны 2022 года

Поведение оккупантов

"Вторая армия мира", как называли себя российские войска, на самом деле оказались жалкими, плохо подготовленными и порой плохо оснащенными горе-воинами. Российское руководство почти не владеет ситуацией, дает маломотивированные приказы и постоянно пьет. Вопиющие просчеты приводят к огромным жертвам и потерям среди рашистов. К примеру, захваченный россиянами аэродром Чернобаевка под Херсоном уже 9 раз был успешно обстрелян ВСУ, причем очень результативно. Однако генералы, которые с начала войны решили создать свой штаб и опорный аэродром для собственной авиации, до сих пор не придумали ничего лучшего, как постоянно становиться на грабли, снова и снова размещая там свои силы. Которые сразу ликвидируют ВСУ.

Когда стало ясно, что победного блицкрига не будет, они из армии превратились в террористов. Мародерство, убийства мирных жителей, бомбардировка жилых кварталов, использование запрещенных боеприпасов, грабежи и насилия стали визитной карточкой российской армии. Среди наиболее вопиющих преступлений "орков", как их стали называть украинцы из-за бездушия и неспособности мыслить – обстрел роддома и театра в Мариуполе, торгового центра в Киеве, двух атомных станций, центральной площади в Харькове и фактического уничтожения населенных пунктов, которые им удалось захватить – Волновахи на юго-востоке и Ирпеня и Бучи в пригороде столицы.

Уничтоженные роддом и детская больница в Мариуполе / фото с Telegram

Эвакуация

С первых дней войны украинцы становятся перед непростым выбором: оставаться в своих домах даже под угрозой попадания в зону боевых действий или оккупации или выезжать в более безопасные регионы. Уже с первых дней войны власти организуют эвакуационные коридоры, автобусные рейсы, поезда и т.д. Миллионы украинцев выехали из собственных домов в более безопасные районы страны или за границу. Около 3,5 миллионов граждан покинули страну – они уехали в Польшу, Чехию, Венгрию, Румынию, Германию и другие страны. Города Запада Украины – Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы, курорты Закарпатья – приняли и разместили еще несколько миллионов переселенцев.

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Успехи ВСУ и трофеи

Через месяц ведения боевых действий украинцы уничтожили около трети российской армии. В частности, в настоящее время 105 самолетов противника считаются уничтоженными. Это более 5 авиационных полков или отдельная воздушная армия. "Наши войска на 26-е сутки активной фазы российско-украинской войны уничтожили 11 батальонов танков, 34 батальона боевых бронированных машин, пять дивизионов РСЗО, 17 дивизионов ствольной артиллерии, почти пять авиаполков самолетов и пять авиапоков вертолетов. В общей сложности это составляет три комплекта ударных российских армий как оперативно-стратегических соединений. То есть, мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную армию. Всего четыре армии из 10, которые есть в России", – сказал Алексей Арестович.

Оружие, которое было передано союзниками, успешно используется ВСУ / фото из архива 24 канала

Бездарность военного управления и расхлябанность офицеров стали причиной неслыханной для подобной войны потери боевой техники и сдачи в плен. Военные эксперты говорят, что масштабы перехода вражеской техники в руки ВСУ больше, чем поставки армии оборонной промышленностью Украины за последние годы. Танки и бронетранспортеры, грузовики снабжения, самоходные установки и радиолокационные станции – много уцелевшей вражеской техники уже используются против них силами ВСУ.

Поддержка союзников

Еще до начала войны американская и британская разведка предупреждала об опасности вторжения. В это время начались поставки нашей армии современного вооружения. Они продолжаются до сих пор. С помощью компактных противотанковых орудий украинские воины сбили более тысячи танков и БТР, приземлили сотни самолетов, вертолетов и беспилотников. Большое количество бронежилетов, касок, систем ночного видения и оружия с патронами существенно повысили боеспособность ВСУ.

Да, страны НАТО отказались от прямого участия в войне против России из-за угрозы развертывания третьей мировой и ядерной войны, однако без их помощи украинская армия не справилась бы с нашествием захватчика, по численности на порядок превосходившего наши войска. А турецкие беспилотники Bayraktar, с помощью которых было снижено впечатляющее количество вражеской техники, стали настоящим ужасом для захватчиков.

Сотни тонн гуманитарной помощи были собраны в разных странах и переданы украинцам, пострадавшим во время войны.

Неоценимая помощь развитых стран произошла на экономическом фронте, чтобы максимально ослабить экономику страны-агрессора. Правительства США, Канады и европейских стран заморозили средства правительства России, что приведет к дефолту страны. Тысячи частных компаний, работавших в стране-агрессоре, ушли с ее рынка. Таким образом, еще вчера довольно современная экономика России без западных технологий откатилась на тридцать лет назад, начался дефицит основных продуктов и массовая безработица.

Только победа!

Почти с первых дней войны между Россией и Украиной проходят переговоры по мирному урегулированию, однако они принесли результат разве что в создании эвакуационных коридоров в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия. Россия и дальше требует нереальных уступок от Украины, несмотря на отсутствие успеха в войне. Украинский народ после стольких смертей, разрушений и страданий стремится только к полной победе над захватчиком. Такая неприемлемость позиций делает возможным окончание войны только военным путем. Украинское общество готово помогать армии до победы, в которой не сомневается никто из украинцев. Даже если ради нее нужно будет еще несколько тяжелых месяцев.