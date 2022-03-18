Подготовка к выезду

По возможности, возьмите с собой действующие проездные документы. Однако их отсутствие не станет препятствием вашему въезду в ЕС.

Внимание Заключение по заявке Украины на членство в ЕС будет в течение нескольких месяцев, – Зеленский

Ведь все страны-члены ЕС, граничащие с Украиной, разрешают въезд лицам, которые спасаются от войны в Украине, независимо от наличия у них биометрического загранпаспорта. Это относится и к детям.

Внимание! Если у вас есть украинское гражданство и биометрический паспорт, вы можете въехать в ЕС. Во всех остальных случаях страны-члены примут вас на гуманитарных началах.

Если у вас другое гражданство и для въезда в ЕС вам необходима виза, то вы должны предъявить свою краткосрочную визу при ее наличии. Если такой визы нет, страны-члены все равно должны разрешить въезд, чтобы упростить вашу репатриацию в страну происхождения.

Как проходит пограничный контроль

Страны ЕС могут осуществлять контроль на границе, а также в других безопасных местах, удаленных от границы. Проверку могут производить во время или после перемещения в безопасные места. На время проведения таких проверок вас могут попросить остаться доступным для органов власти в отведенных для таких целей местах.

Вы имеете право на помощь

Независимо от вашего гражданства вы имеете право на получение немедленной помощи и информации о своих правах.

Что это предполагает? Помощь включает обеспечение временным убежищем, едой и медикаментами. Дальнейшие права могут отличаться в зависимости от статуса, который вы получите в ЕС.

Ваши права на территории ЕС

После пересечения границы Европейского Союза вы в зависимости от личных обстоятельств имеете ряд вариантов действий. Органы власти проинформируют о ваших правах соответственно.

1. Вам может быть предоставлена ​​временная защита

Если вы проживали в Украине на постоянной основе и выехали из страны в период с 24 февраля 2022 года во избежание связанных с войной опасностей, вы имеете право на временную защиту в любой стране ЕС.

Такая защита будет длиться не менее одного года, она может быть продлена в зависимости от ситуации в Украине. Права в соответствии с Директивой о временной защите включают: разрешение на проживание, доступ к рынку труда и жилья, медицинскую помощь и доступ к образованию для детей.

2. Вы можете подать заявление на международную защиту в стране первого въезда

В соответствии с законодательством ЕС, вы должны подать заявление на международную защиту (статус беженца) в первой безопасной стране (в стране первого въезда). Искатели международной защиты имеют подобные права с теми, которые предоставляет временная защита. Но есть некоторые отличия. В случае рассмотрения заявления о предоставлении статуса беженца лицо может получить доступ к рынку труда через 9 месяцев, если до этого его дело не получило окончательного решения. В случае временной защиты такой доступ может быть предоставлен гораздо раньше. Вы также можете подать заявление на воссоединение семьи, если кто-нибудь из членов вашей семьи уже легально проживает в ЕС.

3. Вы можете обратиться за помощью по репатриации

Независимо от вашего гражданства, если вы проживали в Украине и спасаетесь от войны, вам положено право на въезд в ЕС. Если репатриация в вашу страну происхождения не представляет угрозы, вам следует обратиться в соответствующие органы или организации, которые помогут вернуться в нее.

Чтобы получить помощь, вам следует обратиться в посольство/консульство страны вашего происхождения в стране-члене, где вы находитесь. Национальные органы власти в этой стране также могут помочь вам связаться с вашим посольством/консульством в случае возникновения проблем и могут предложить помощь в репатриации.

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