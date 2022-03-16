Больше всего беженцев уехало в Польшу. Об этом говорится в статистике Организации Объединенных Наций.

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В какие страны выехали украинцы

По информации ООН, выехали:

в Польшу – 1 830 711 человек (на 15 марта);

в Румынию – 459 485 человек (на 15 марта);

в Молдову – 337 215 человек (на 14 марта);

в Венгрию – 267 570 человек (на 15 марта);

в Словакию – 213 000 человек (на 14 марта);

в Россию – 142 994 человека (по состоянию на 14 марта);

в Беларусь – 1 475 человек (на 14 марта).

Известно, что США предоставят Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере 186 миллионов долларов. Ее выделят для поддержки беженцев.

Более 100 тысяч человек и организаций в Великобритании готовы поддержать украинских беженцев. Об этом сообщил премьер Борис Джонсон.

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