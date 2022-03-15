Ресурс Stiprūskartu (Сильнее) помогает женщинам и детям Украины найти приют в Литве на время войны.

Сегодня многие украинцы уезжают за границу и живут там в волонтерских центрах. Но благодаря ресурсу Stiprūskartu они могут поселиться в Литве в квартирах и п родолжить нормальную жизнь с детьми.

На сайте каждый литовец может предложить свою помощь и жилье, а украинец скоординироваться через ресурс, чтобы получить эту помощь.

Что нужно сделать: инструкция для украинцев

Заполнить форму на сайте sylnirazom.lt, в которой указать личную информацию и указать, в которой помощи нуждаетесь. К примеру, жилье или помощь с транспортом, чтобы добраться от границы.

По прибытии на территорию Литвы необходимо прибыть в регистрационный центр (ул. Прамонес 1Б, Алитус). После этого украинцам выдают разрешение на проживание в Литве сроком на 1 год.

Центр оказывает помощь с жильем, передвижением, а также гуманитарную и продовольственную помощь.