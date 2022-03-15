Ресурс Stiprūskartu (СильнішіРазом) допомагає жінкам та дітям України знайти притулок у Литві на час війни.

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Сьогодні багато українців виїжджають за кордон та живуть там у волонтерських центрах. Але завдяки ресурсу Stiprūskartu вони мають змогу поселитись в Литві у квартирах та продовжити нормальне життя з дітьми.

На сайті кожен литовець може запропонувати свою допомогу та житло, а українець – скоординуватися через ресурс, щоб отримати цю допомогу.

Що потрібно зробити: інструкція для українців

Заповнити форму на сайті sylnirazom.lt, в якій вказати особисту інформацію та зазначити, яку саме допомогу потребуєте. До прикладу, житло чи допомогу з транспортом, щоб добратись від кордону тощо.

Після прибуття на територію Литви необхідно прибути до реєстраційного центру (вул. Прамонєс 1Б, Алітус). Після цього українцям видають дозвіл на тимчасове проживання в Литві терміном на 1 рік.

Центр надає допомогу з житлом, пересуванням, а також гуманітарну та продовольчу допомогу.

Сайт створено з ініціативи загону Pelėdos Спілки литовських стрільців.