Таку інформацію повідомили в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України. Також зазначається, що відносно даних за 12 березня пасажиропотік зменшився більш ніж на 10 %.

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Минулої доби Україну покинули понад 62 тисячі людей. Більша частина тих, хто виїхав – близько 41 тисячі людей – перетнули українсько-польський кордон. Наразі майже на усіх напрямках відсутні накопичення пішоходів і транспортних засобів.

Варто зауважити, що до України за минулу добу прибули більше 17 тисяч людей. Майже 14 тисяч із них – українці, більшість з яких чоловіки, що готові долучитися до протистояння з російськими окупантами. З початку повномасштабної війни до України повернулися близько 248 тисяч наших співвітчизників.

Важливо! Усі пункти пропуску на західному кордоні (крім "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.

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